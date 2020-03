Coronavirus: Europei in bilico, interviene Infantino

L'allarme Coronavirus ha rivoluzionato il mondo del calcio ed ha messo in discussione anche la possibilità di disputare i campionati Europei. A suonare l'allarme è Gianni Infantino: "Non posso escludere nulla. Non dobbiamo farci prendere dal panico e personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo esaminare attentamente la situazione, evitando reazioni eccessive".

"Spero che non si vada nella direzione di un annullamento delle competizioni – ha detto ai microfoni di Sky Sport -, sarebbe difficile emettere un divieto generale perché la situazione, in ciascun Paese, è diversa. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio".

"La salute è al di là di qualsiasi cosa ed è per questo che dobbiamo restare vigili e sperare che l'epidemia non si espanda" ha concluso il presidente della Fifa.

Il presidente della federazione del Galles, avversario dell'Italia nei gironi insieme a Turchia e Svizzera, ha dichiarato: "Dovremmo giocare contro l’Italia a Roma, ma bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport. Siamo in stretto contatto con la UEFA e sappiamo che la federazione a sua volta è in contatto diretto con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità. E prenderemo qualsiasi misura ci consiglieranno di adottare. Le partite sono ancora in programma, ma è una scelta che prenderà il governo".

Certamente saranno decisivi gli sviluppi delle prossime settimane: al momento le possibilità che saltino i campionati Europei sono minime ma se la situazione dovesse peggiorare ogni discorso sarebbe riaperto.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 16:15