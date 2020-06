Coronavirus, F1: annullati ufficialmente tre Gran Premi

La Formula 1 dovrà fare a mano dei Gran Premi di Giappone, Singapore e Azerbaijan per il Mondiale 2020. Ad annunciare la cancellazione per la pandemia di Coronavirus delle tre tappe del prossimo Mondiale, al via il 5 luglio con appuntamenti europei, è la stessa F1 sul suo sito.

Alcuni giorni fa Liberty Media aveva diffuso il calendario ufficiale anche se incompleto: otto date con partenza in Austria e conclusione ad Abu Dhabi a metà dicembre. Il Mondiale per ora prevede un doppio appuntamento in Austria e uno doppio a Silverstone, poi Monza (il 6 settembre), Budapest, Montmelò e Spa. La F1 punta a un doppio appuntamento ad Hockenheim e a recuperare Canada, Russia e almeno un appuntamento tra Usa, Messico e Brasile.

Secondo la Bbc, l'annullamento della tappa di Suzuka è legato alle difficoltà di viaggio verso il Giappone, mentre Singapore e Baku non potevano assicurare l'allestimento di circuiti cittadini.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 10:47