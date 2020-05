Coronavirus, Falcao contro le non esultanze

La ripartenza del calcio in Germania ha fatto il giro del mondo come segnale di speranza dopo la lunghissima sosta per la pandemia di Coronavirus.

La Bundesliga è tornata quindi in campo, seppur a porte chiuse e senza che i giocatori abbiano avuto la possibilità di esultare abbracciandosi.

Proprio questo punto ha diviso gli addetti ai lavori e anche i calciatori.

Sul tema, tra gli altri, ha preso posizione l'attaccante del Galatasaray Radamel Falcao su Twitter, polemico a riguardo: "Vedendo il ritorno del calcio mi chiedo: c’è un motivo tecnico per il quale non è permesso abbracciarsi dopo i goal? – la domanda del colombiano – Durante le partite siamo costantemente a contato. Ad ogni calcio d’angolo i difensori sono sopra di te! Anche in barriera si è tutti ravvicinati”.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 23:45