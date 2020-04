Coronavirus, Fatih Terim è guarito

Grandissimo sospiro di sollievo per Fatih Terim. L'allenatore turco, noto in Italia anche per i suoi trascorsi alla Fiorentina e al Milan, ha infatti annunciato di essere definitivamente guarito dal Coronavirus.

Il tecnico di Adana, attualmente alla guida del Galatasaray, era stato trovato positivo al COVID-19 il 23 marzo e ricoverato in ospedale. L'ultimo test del tampone a cui si è sottoposto ha dato però esito negativo, come annunciato da lui stesso nel corso di una diretta su Instagram.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 21:40