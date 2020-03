Coronavirus: Fellaini è il primo contagiato in Cina

Arriva la prima positività al Coronavirus di un calciatore impegnato nel campionato cinese. Si tratta però di una vecchia conoscenza del calcio europeo: è infatti Marouane Fellaini, ex centrocampista di Everton e Manchester United.

Attualmente sotto contratto con lo Shandong Luneng, il belga ha voluto aggiornare i suoi fan su Instagram a proposito delle sue condizioni di salute: "Cari amici – si legge nel suo messaggio -, il mio test per il Coronavirus è risultato positivo. Al momento sono tornato in Cina e sono in cura in ospedale. Posso assicurarvi che ora sto assolutamente bene. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per la loro cura e attenzione. Seguirò il trattamento e spero di tornare in campo il prima possibile. Per favore, state tutti al sicuro".

SPORTAL.IT | 22-03-2020 22:37