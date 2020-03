Coronavirus, Ferrari c'è l'ok per l'Australia: tifosi dubbiosi

La Ferrari ci sarà al via del Mondiale di Formula 1. In giornata è arrivato l’ok per la scuderia di Maranello a partire per Melbourne dove nel prossimo week end partirà il Mondiale 2020. Una formalità, forse no. Dal momento che Maranello essendo in provincia di Modena rientrava nella zona rossa decisa dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus e da cui in teoria non si potrebbe fuoriuscire. Motivo per cui più di qualche tifoso e appassionato ha espresso qualche perplessità.

Dalla scuderia Ferrari hanno fatto sapere di “essere a stretto contatto con le autorità competenti. Ogni singola decisione verrà presa nel rispetto di questo principio. Parte del team e dell’attrezzatura (chi allestisce box e hospitality, ndr) sono già arrivati a Melbourne e le partenze per i restanti membri del team procedono come programmato, a meno di comunicazioni contrarie”.

Mentre è di oggi la notizia del Gran Premio del Bahrain che si correrà a porte chiuse, il 22 marzo, nessun problema anche per le altre due scuderie “italiane” del circus. L’AlphaTauri (ex Toro Rosso) che ha base a Faenza non è in territorio sottoposto a restrizioni, mentre rientrano nell’area rossa quelli della Haas che operano alla Dallara a Varano de’ Melegari ma come la Ferrari non dovrebbero avere problemi.

Sui social, in un momento in cui l’Italia è in piena emergenza coronavirus, qualche tifoso e appassionato si è mostrato dubbioso, ai limiti del polemico: “noi i normali se dobbiamo andare a lavorare altrove e siamo in Veneto o Lombardia non possiamo magari farlo e ne so già di qualche persona, comunque fa schifo qst cosa, tutti contro L’Italia e il virus e arrivato da Oriente ,,,,,non ho parole spero finisca ieri. Un in bocca al lupo a tutti”.

C’è chi chiede il rinvio come hanno fatto molti sport: “Siamo alla frutta!!! sono della idea che oggi come oggi chi a più denaro può scavalcare gli ostacoli di qst dilemma del Virus, detto qst la F1 deve fare qll che hanno fatto tutti rimandare e basta , da tifoso della Ferrari e F1 lo trovo incoerente”.

Ma poi lo sport e la passione hanno la meglio: “Che l’unica febbre sia quella della passione Rossa…. In bocca al lupo Scuderia Ferrari! Ed anche ai tecnici di Alpha Tauri ed Haas che operano in Italia”.

SPORTEVAI | 08-03-2020 19:14