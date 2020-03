Coronavirus, Florenzi negativo dopo il tampone

Alessandro Florenzi è risultato negativo al tampone per il coronavirus. L'ex giallorosso ora al Valencia si era sottoposto al test due giorni fa, come molti altri suoi compagni di squadra, ma non è risultato tra i contagiati da Covid-19.

Il club spagnolo ha fatto sapere che il 35% della squadra, tra calciatori e staff, è risultata positiva al tampone. Un sospiro di sollievo per il giallorosso, che ha fatto un appello ai tifosi: "Vista l’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando, nel giorno del mio compleanno vi chiedo di aiutare chi ci sta mettendo anima e cuore: medici e infermieri. Unici a poter davvero assicurarci la vita. Sosteniamo insieme l’Ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma per l’emergenza Coronavirus. Il regalo più bello che oggi possa ricevere è sostenere e sostenerci. Insieme, uniti, possiamo fare tanto! Io da qui, nel mio, continuerò a sostenervi sempre".

SPORTAL.IT | 17-03-2020 13:40