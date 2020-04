Coronavirus, Formula 1: arrivano altri due annunci ufficiali

Il Gran Premio di Francia di Formula 1 a Le Castellet, in programma il 28 giugno, è stato cancellato a causa dell'epidemia di Coronavirus. Già da settimane si parlava di un rinvio della gara francese, ora è arrivata l'ufficialità della cancellazione: si tornerà a correre solo nel 2021.

Così Eric Boullier, capo del comitato organizzatore: "Alla luce della pandemia globale legata al Coronavirus il governo francese ha ritenuto impossibile la disputa del Gran Premio di Francia. Ora le nostre forze verranno concentrate verso il 2021, con la volontà di offrire agli appassionati francesi e non solo un evento ancora più originale del solito per inaugurare al meglio l’estate del 2021".

Il dispiacere di Chase Carey, numero uno di Liberty Media, proprietaria del circus: "Siamo stati costantemente in stretto contatto con le autorità e con i promoter del Gran Premio di Francia, siamo ovviamente dispiaciuti per i tifosi, ma comprendiamo e supportiamo la decisione presa dal governo francese. Per ottenere non solo il rimborso dei biglietti, ma anche di tutti i servizi collaterali annessi e prenotati quali navette, campeggio, ecc… sarà presto a disposizione il procedimento da effettuare sul sito www.gpfrance.com".

L'altro annuncio della mattinata arriva dall'Inghilterra: il Gran Premio di Silverstone verrà disputato a porte chiuse. "Sono davvero dispiaciuto che non si possa disputare il GP di Gran Bretagna di fronte ai tifosi", così Stuart Pringle, direttore generale. "Abbiamo rinviato questa decisione il più a lungo possibile ma in questa situazione e di fronte alle richiese del governo non ci è stato possibile organizzare il GP in condizioni normali. E’ nostro dovere proteggere la salute e la sicurezza di chiunque sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento".

SPORTAL.IT | 27-04-2020 10:57