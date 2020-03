Coronavirus, Formula 1: decisione storica per il Mondiale 2020

Mentre il mondo del calcio si guarda intorno, ma anche si litiga, in attesa di capire se e quando l’attività potrà riprendere dopo che si sarà attenuato il dramma dei contagi da Coronavirus, nel mondo della Formula 1 è tempo di prendere decisioni.

La giornata di giovedì 19 marzo è stata scandita dall’annuncio del rinvio dei primi 6 Gp della stagione 2020, ma anche dalla decisione che l’adozione dei nuovi regolamenti slitterà al 2022. In serata, poi, ecco l’annuncio più doloroso per gli appassionati, che specifica quello sui rinvii delle prime gare. Il Gran Premio di Monaco è stato infatti cancellato dal calendario della nuova stagione.

La gara che sarebbe stata in programma il 24 maggio, dopo l’iniziale rinvio, è stata definitivamente cancellata a causa dell’impossibilità di disputarla in un’altra data. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio da parte dell’Automobile Club de Monaco (ACM).

I motivi vanno ricondotti a questioni di tempistiche. L’installazione del circuito nel Principato dura infatti sette settimane. Il suo funzionamento dura oltre tre e lo smantellamento richiederebbe altre tre settimane. Nulla da fare, quindi, neppure in caso di rinvio all’estate.

“Una situazione sanitaria imprevedibile, l’incertezza della partecipazione di tutte le stalle, le difficolta’ transfrontaliere per accedere al Principato – si legge nel comunicato – e la difficoltà per le aziende di rispettare le scadenze per il montaggio del circuito a piacimento. Di conseguenza, alla luce di questa grave situazione, e’ con grande tristezza che il comitato direttivo dell’ACM ha deciso di annullare il 12° GP storico in programma dall’8 al 10 maggio e il 78 GP di F.1 (21-24 maggio)”.

Il Gp del Principato fu introdotto nel calendario nel. L’ultima volta che non si disputò fu nel 1954. L’annuncio è arrivato al termine di una giornata di tensione nel Principato, legata anche alla positività al Covid-19 del Principe Alberto, le cui condizioni sono comunque buone.

All’incontro in cui è stato deciso di rinviare le prime gare della stagione hanno partecipato i team principal, il presidente della F.1 Chase Carey e il direttore esecutivo Ross Brawn oltre a Jean Todt, presidente della Fia. Al momento la data di inizio del Mondiale sarebbe il 7 giugno quando dovrebbe disputarsi il GP di Azerbaigian.

