Coronavirus, F1: via al taglio stipendi. I primi provvedimenti

L’emergenza Coronavirus ha colpito durissimo il mondo della Formula 1, con ben 8 Gran Premi rinviati o annullati. Secondo il nuovo calendario diffuso dall’organizzazione, la partenza del Mondiale è ora fissata il 14 giugno in Canada, ma anche la gara di Montreal è a fortissimo rischio.

Lo stop forzato sta causando un danno economico enorme al circus e ai singoli team, costretti a tamponare in ogni modo possibile le perdite derivanti dai mancati introiti di sponsor e diritti tv. Come nel mondo del calcio, anche in F1 si sta discutendo sul taglio degli stipendi dei piloti: la McLaren è stata la prima a passare alle vie di fatto.

Il team britannico ha messo in congedo forzato una parte dei circa 900 dipendenti, per altri si profila un periodo di tre mesi di cassa integrazione, mentre quelli che restano in servizio si vedranno lo stipendio decurtato. Anche i piloti Carlos Sainz e Lando Norris hanno detto sì alla riduzione dell’ingaggio, nella stessa percentuale di tutti gli altri dipendenti del gruppo.

La scuderia ha fatto sapere che questi provvedimenti fanno parte di un piano “per garantire che i dipendenti possano tornare al lavoro man mano che l’economia si riprende” dopo il passaggio della pandemia. Secondo la Bbc, l’ad della McLaren Zak Brown avrebbe informato delle sue decisioni le altre squadre di F1.

Anche Ferrari e Mercedes sarebbero pronte a seguire a ruota la McLaren. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Lewis Hamilton sarebbe disposto a rinunciare ad una parte del suo salario, e anche Sebastian Vettel e Charles Leclerc starebbero discutendo in queste ore con la scuderia di Maranello la possibile riduzione degli ingaggi.

Hamilton è attualmente il pilota che guadagna di più, con uno stipendio da 40 milioni di euro all’anno. Al secondo posto c’è Vettel con 30, mentre Leclerc (10) è quinto dietro a Verstappen (25) e Ricciardo (20).

SPORTAL.IT | 02-04-2020 13:32