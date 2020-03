Coronavirus, Francesca Schiavone: "Prendiamoci cura di noi"

Anche Francesca Schiavone, reduce dalla lotta contro un tumore, ha deciso di lanciare un messaggio pubblico per sensibilizzare sulla tragedia che sta provando duramente il nostro Paese. Su Instagram, l’ex tennista oggi allenatrice, ha invitato i suoi followers a restare a casa e a combattere così la battaglia contro il coronavirus.

Vincere la battaglia come lei ha vinto la battaglia contro la malattia, usata come paragone per spiegare quanto in questo momento di immobilità siano realmente importanti le piccole cose che la vita e il mondo possono donarci ogni giorno. Ciascuna persona ha in questo momento il tempo di prendersi cura di sé e dei suoi cari:

“Prendiamoci cura di noi, la libertà nasce dalla salute”, ha detto in un video pubblicato su Instagram.

Francesca ha lottato contro un cancro che ha superato, proprio mentre sua madre viveva il medesimo dramma. E’ stata la stessa ex tennista a raccontarlo pubblicamente, nel tentativo di sostenere la prevenzione e l’attenzione al proprio corpo.

VIRGILIO SPORT | 19-03-2020 09:40