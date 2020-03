Coronavirus, Garay e quel bacio attraverso il vetro di sua moglie

La foto che ha postato Ezequeil Garay, giocatore del Valencia, ha dello straordinario e del paradossale. Perché così è, la vita ai tempi del coronavirus e anche l’invidia strutturale, strisciante che si associa in maniera futile e banale a quanto deriva dall’essere parte dell’industria del calcio e del divertimento, sfuma davanti a uno strappo simile. Il Covid-19 è un male vigliacco, che lacera le esistenze già fragili e divide le famiglie, distingue e separa.

Tamara Gorro, la moglie del difensore argentino, fa un gesto usuale e prevedibile in una relazione, nell’affettività quotidiana che si consuma tra le mura domestiche o in un post, che però commuove.

Questo bacio a distanza, con la mediazione di un vetro che riflette e unisce, scuote chiunque lo guardi, all’indomani di quanto reso noto dal club spagnolo e che colpisce l’Italia. Non solo per le allusioni, inevitabili alla trasferta di Milano o perché hanno toccato anche Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma.

Coronavirus: positivo al tampone, Garay diventa un simbolo

Perché sappiamo che Garay è risultato positivo al tampone, perché Tamara scrive uniti nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia. Un impegno che si recita nel rito matrimoniale ma che, vissuto, ha un sapore triste.

Sullo sfondo il calciatore che indossa la mascherina; il suo spazio per esprimere riconoscenza, gratitudine e amore per la sua famiglia diventa un post su Instagram: “Grazie, ti amo con tutto me stesso. Lei è sempre con me, qualunque cosa accada…”.

17-03-2020