Coronavirus, Ghirelli chiarisce la posizione della Lega Pro

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia ANSA per chiarire la posizione della Serie C in seguito ai casi di contagio da coronavirus nel lodigiano: "La situazione è monitorata costantemente" ha detto.

La precisazione del numero uno della Serie C si è resa necessaria dopo le misure preventive disposte dalle autorità nella zona, con l'invito delle amministrazioni dei comuni coinvolti a restare in casa.

La Lega Pro, quindi, si è già attivata per monitorare la situazione, come ha confermato Ghirelli, che ha ribadito: "Siamo in stretto collegamento con le autorità preposte".

SPORTAL.IT | 21-02-2020 14:21