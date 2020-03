Coronavirus, Gobert: "Ho perso gusto e olfatto"

Il centro degli Utah Jazz Rudy Gobert ha aggiornato i tifosi su Twitter sulle sue condizioni dopo aver contratto il Coronavirus due settimane fa: "Solo per darvi un piccolo aggiornamento, so che perdita di gusto e olfatto sono due sintomi, io da 4 giorni non sento più praticamente nulla. Qualcun altro come me sta provando questa cosa?".

Gobert si era scusato negli scorsi giorni per il suo comportamento in conferenza stampa, quando aveva toccato tutti i microfoni facendo battute sul virus: "Sto provando ansia, paura, imbarazzo. Non ci sono scuse".

SPORTAL.IT | 23-03-2020 12:45