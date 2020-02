Coronavirus, Gp Cina: arriva l'annuncio che scuote la Formula 1

Il Gran Premio di Formula 1 in Cina, a Shanghai, sarà annullato o rinviato. A confermare quello che ormai era nell'aria da giorni è un documento della Shanghai Sports Federation, che alla luce della crisi sanitaria causata dal coronavirus ha deciso la sospensione di tutti gli eventi sportivi.

Il documento è stato diffuso via twitter dal giornalista Qian Jun. Dopo l'annullamento del gran premio di Formula E previsto per il 21 marzo prossimo a Sanya, si va verso la cancellazione anche della gara di Formula 1 in programma il 19 aprile: le disposizioni resteranno attive fino a quando il virus non sarà debellato.

Le scuderie sono ora in attesa di una nota ufficiale da parte della Fia: la Federazione dovrà confermare nelle prossime ore la cancellazione dell'evento o indicare una data per riposizionarlo nel calendario. C'è preoccupazione anche per il Gran Premio del Vietnam, che per ora resta confermato dagli organizzatori.

"A seguito dell’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina – è la nota di alcuni giorni fa – a inizio anno, la FIA sta seguendo con grande attenzione la situazione assieme alle autorità competenti e ai propri membri, sotto la direzione del presidente della Commissione medica della FIA, il professor Gérard Saillant. La FIA valuterà il calendario delle prossime gare e, se necessario, prenderà tutte le misure necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico".

SPORTAL.IT | 05-02-2020 11:01