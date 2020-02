Coronavirus,Honved Budapest sospende Sannino:"Possibili contatti"

Le azioni di contenimento dell’emergenza coronavirus hanno inciso, e pesantemente, anche sul mondo dello sport e del calcio in particolare. Oltre alle polemiche che hanno anticipato la trasferta di circa 3000 tifosi della Juventus a Lione o il caso Juve-Inter, le misure adottate per contenere eventuali possibilità di contagio adottate all’estero hanno determinato anche la sospensione di Giuseppe Sannino.

Il tecnico, in questa delicata fase, è stato sospeso da allenatore poiché la società, lo Honved Budapest, ha ritenuto opportuno limitare i contatti.

Il comunicato di sospensione: “Possibili contatti”

Il club ha deciso di sospendere Sannino perché “lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus, in Lombardia”, ha reso noto in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Al suo posto sabato a guidare la squadra contro il Diosgyor ci sarà l’ex nazionale Istvan Pisont. La società ha anche precisato che Sannino e il suo vice “non presentano alcun sintomo, ma non hanno preso parte all’allenamento della squadra per precauzione”.

VIRGILIO SPORT | 27-02-2020 10:47