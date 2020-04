Coronavirus, i dubbi di Gallinari sulla quarantena

Al pari degli sport di tutto il mondo, anche la NBA è ferma fino a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Intervenuto sul canale Instagram de 'La Gazzetta dello Sport', Danilo Gallinari ha descritto la situazione che si respira ad Oklahoma City: "Qui è tutto molto più tranquillo che in California o a New York: io e la mia ragazza viviamo una quarantena che ci stiamo imponendo, ma qui le persone non sono in lockdown, non vengono rispettate le distanze come in Italia o altri paesi. Non so se sia un bene o un male, ma è così".

"È tutto molto tranquillo, ci sono persone e un pubblico super – ha concluso il nazionale azzurro – Cammini per strada e il poliziotto ti chiede una foto, ti riconoscono e tutti sono intenditori di basket".



