Coronavirus, il bel gesto di Fausto Gresini

L'ex pilota Fausto Gresini, team manager e fondatore del team Gresini Racing del Motomondiale, ha fatto un'importante donazione alla struttura sanitaria Gvm Care & Research del San Pier Damiano Hospital di Faenza per l'acquisto di un nuovo ventilatore polmonare. "Questo gesto inaspettato ci fa ricordare come esistano ancora persone con cuore e senso di responsabilità grandi nei confronti del proprio territorio e del proprio Paese – ha commentato l’amministratore delegato Maria Cecilia Sansavini -. Avere un nuovo ventilatore è fondamentale per curare sia i pazienti affetti dal virus sia i degenti della nostra terapia intensiva respiratoria e del reparto di Pneumologia.

Queste le parole di Gresini: "Questo è un momento drammatico per la vita di tutti noi e abbiamo capito che il tempo è la risorsa più importante tra tutte quelle che ci sono state date. Partecipare in modo concreto al bene delle persone del territorio è stata una scelta spontanea e sentita e sono orgoglioso di poter contribuire di persona, sostenendo uno degli ospedali della zona che sta affrontando in prima linea questa emergenza sanitaria straordinaria, a salvare una vita in più", la dichiarazione ripresa da ravennawebtv.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 19:40