Simone Zaza cuore d'oro: l'attaccante del Torino ha raccolto 64 mila euro che verranno donati alla Regione Basilicata per la lotta al Coronavirus.

"Ho deciso di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l'emergenza. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito alla mia iniziativa" le parole del giocatore riportate da Tuttosport.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 16:39