Coronavirus: il commovente messaggio di Rugani dopo la guarigione

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Daniele Rugani ha mandato un commovente messaggio sulla sua guarigione dal Coronavirus al figlio in arrivo: “Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro”.

“Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme” recita il post.

La positività del difensore era stata annunciata dalla Juventus l’11 marzo attraverso un comunicato ufficiale: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Con la stessa modalità il club bianconero ha informato della sua guarigione e di quella di Matuidi: “Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

Sono intanto pronti a tornare in Italia i 9 giocatori bianconeri che sono rientrati nei rispettivi Paesi in queste settimane, in vista della possibile ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Tra questi Cristiano Ronaldo, che si sta allenando a Madeira. Al rientro in Italia dovranno tutti osservare 14 giorni di quarantena: oltre a CR7, all’estero ci sono anche Higuain, Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot.

SPORTAL.IT | 16-04-2020 19:00