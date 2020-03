Coronavirus, il duro sfogo di Quagliarella

L’Italia è barricata in casa. O quasi. La devastante epidemia di Coronavirus sta mettendo in ginocchio il paese e ha in poche settimane stravolto le abitudini di tutti i cittadini, cancellando temporaneamente anche il programma dell’attività calcistica.

Restare nelle proprie abitazioni e uscire solo quando necessario sembra essere l’unica soluzione, ma nonostante i Decreti governativi sempre più duri, c’è ancora qualcuno che non ha capito la delicatezza della situazione. A denunciare la situazione è stato Fabio Quagliarella. Il capocannoniere uscente della Serie A si è attenuto alle indicazioni, trascorrendo la domenica nella propria abitazione nel levante di Genova.

Peccato che dal proprio terrazzo l’attaccante napoletano abbia visto una scena inaspettata e per certi versi sconvolgente, ovvero due ragazzi che hanno pensato di passare la giornata di sole facendo il bagno.

Inevitabile lo sfogo del capitano della Sampdoria, affidato ad un post sul proprio profilo Instagram: “Tutto questo è normale ???”.

Quello che può infatti sembrare in apparenza un comportamento normale, figlio magari della rabbia e della tensione per il delicato momento attraversato dal paese, può diventare un veicolo per aumentare i contagiati, con il rischio di mettere ulteriormente in difficoltà il sistema sanitario nazionale, già sull’orlo del collasso.

Quagliarella è peraltro il leader di una squadra, la Sampdoria, che risulta il club più colpito dal virus Covid-19. Sono infatti ben sette i tesserati del club blucerchiati colpiti dalla malattia. In ordine cronologico si tratta di Manolo Gabbiadini, il cui contagio è stato ufficializzato in data giovedì 12 marzo, secondo giocatore di Serie A colpito dopo lo juventino Daniele Rugani, e poi Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il medico Sociale Baldari, quest’ultimo ricoverato in ospedale, e ancora Fabio Depaoli e Bartosz Bereszynski.

Allarme rientrato invece per Omar Colley, che due giorni dopo l’uscita della notizia che lo vedeva tra i contagiati ha tenuto a specificare di non essere risultato positivo al tampone. La situazione resta comunque delicata per la squadra allenata da Claudio Ranieri, coinvolta nella delicata lotta per non retrocedere, attualmente in sospeso alla pari del destino dell’intero campionato di Serie A e dell’attività calcistica dell’Italia.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 21:48