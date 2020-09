Coronavirus, il Genoa conferma 14 positivi. L'annuncio di Spadafora

I test effettuati effettuati nella giornata di martedì dall’Asl ai 14 tesserati del Genoa risultati positivi nel fine settimana hanno confermato la positività. A renderlo noto è il club ligure.

Nella mattinata di mercoledì, gli altri componenti della squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento per eseguire il tampone dall’auto, poi sono rientrati nelle loro case. Tutti gli allenamenti e le attività del centro sportivo sono sospese. Buone notizie arrivano per i dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ai test martedì e che sono risultati tutti negativi. Il Grifone attende ora novità in vista della partita di sabato contro il Torino, che potrebbe essere rinviata.

Il patron del Genoa Preziosi si era così espresso sulla questione: “Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare. Anche perché ai più sinora è sfuggito un aspetto che reputo invece fondamentale: a parte l’elevato numero di giocatori del Genoa positivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti”.

Gli fa eco il direttore sportivo Daniele Faggiano: “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla”, ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli. “La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe. Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabato contro il Torino. Poi voglio chiarire che la mia frase sulla sconfitta al San Paolo perché eravamo positivi al Covid era solo una battuta, che non è stata colta. A breve comunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo l’elenco completo”.

L’orientamento della Federcalcio sarebbe invece quello di giocare per non creare un precedente, anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di giocare.

Nel primo pomeriggio di mercoledì è arrivato l’annuncio del ministro dello sport Spadafora: “Voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così”.

Si attendono notizie anche da Napoli: in giornata dovrebbero arrivare i risultati dei tamponi effettuati da giocatori e dirigenti dopo la sfida contro il Genoa di sabato scorso.

OMNISPORT | 30-09-2020 13:30