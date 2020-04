Coronavirus, il gesto di solidarietà di Pezzella

Gesto di solidarietà da applausi da parte di German Pezzella, capitano della Fiorentina. Secondo quanto anticipato dal 'Corriere Fiorentino' e confermato in prima persona del sindaco di Firenze, Dario Nardella, il calciatore ha donato personalmente pacchi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus.

In un primo momento il primo cittadino del capoluogo toscano non aveva svelato il nome del benefattore, pur parlando pubblicamente di un calciatore. Nella giornata di martedì, però, ha voluto confermare nome e cognome su Twitter: "Lui non voleva farlo sapere, ma poi la notizia ha iniziato a circolare. Il capitano della ACF Fiorentina German Pezzella ha voluto aiutare le famiglie bisognose di Firenze con i pacchi alimentari del Comune. Un bel goal di solidarietà".

SPORTAL.IT | 28-04-2020 15:53