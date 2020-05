Coronavirus, il medico della Fiorentina: "Ho avuto paura"

"Ho quasi completamente recuperato ma rimane il brutto ricordo". Con queste parole il responsabile medico della Fiorentina, il dottor Luca Pengue, ha raccontato la brutta esperienza con il Covid-19, che aveva contratto nel mese di marzo assieme a tre calciatori viola, German Pezzella, Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone e altre sette persone tra dipendenti della società gigliata e altri familiari.

"Non nascondo di aver passato momenti molto difficili, molto pesanti per me e per la mia famiglia, sono stati giorni di paura" ha detto durante un'intervista rilasctata a Rai Tgr Toscana.

Altri tre giocatori e tre componenti dello staff sono risultati positivi ai nuovi esami effettuati mercoledì scorso. Il dottor Pengue ha aggiornato i cronisti sulle loro condizioni: "Stanno abbastanza bene, sono tutti asintomatici e i test hanno dimostrato che si tratta di una forma molto lieve. Stiamo applicando alla lettera il protocollo della Federazione perché la sicurezza delle persone viene davanti a tutto".

SPORTAL.IT | 10-05-2020 16:39