Coronavirus, il messaggio di Godin dalla quarantena

Il difensore dell'Inter Diego Godin in un post su Twitter ha scritto per i suoi followers in merito all'emergenza Coronavirus. "Stiamo vivendo un momento difficile, come mai prima. In questa situazione tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra. Forza, soprattutto a quelli che stanno combattendo direttamente contro il COVID-19. Tutti dobbiamo essere responsabili e dare il nostro aiuto".

Il centrale nerazzurro è al momento in quarantena dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, difensore della Juventus, l'ultima squadra affrontata dall'Inter prima dello stop del campionato.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 14:39