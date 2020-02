Coronavirus: "Il positivo è King Udoh"

Il calciatore di Serie C risultato positivo al Coronavirus è King Udoh della Pianese, società che milita nel Girone A della terza serie. A confermare la notizia, in diretta a 'Radio Punto Nuovo', è un compagno di squadra di Udoh, Antonio Romano.

"Sono a Napoli per un problema alla caviglia e mi sono curato in Campania – ha dichiarato Romano -. Stamattina avevo preparato tutto per partire, alle 8:30 mi hanno chiamato per dire di non partire perché il tampone di King Udoh è risultato positivo. Mi sono allarmato per il mio compagno di squadra, ma sono rimasto qui".

"King Udoh risiede a Milano, temo sia stato contagiato lì – ha aggiunto il calciatore della Pianese -. Al momento la società si sta occupando del ragazzo, come giusto che sia, a noi non è stato comunicato ancora nulla. Ho provato a chiamarlo, ma non mi risponde. Per adesso l'attività è sospesa, aspettiamo notizie dalla società, a qualcuno è stato consigliato di non uscire di casa per la sicurezza propria e degli altri".

Nell'ultima partita, la Pianese ha giocato contro la Juventus Under 23. Nessuno dei giocatori bianconeri, stando a fonti riportate da 'Sportmediaset', avrebbe accusato sintomi che possano far temere un contagio da coronavirus dopo la partita di Alessandria. Udoh, peraltro, non è sceso in campo. Il club bianconero sta comunque monitorando la situazione.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 15:28