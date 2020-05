Coronavirus, il racconto di Matuidi

Blaise Matuidi è stato uno dei tre giocatori della Juventus a contrarre il Covid-19 dopo Daniele Rugani e prima di Paulo Dybala.

Il centrocampista francese, ora guarito come sancito dalla negatività al tampone del 15 aprile, ha raccontato quei difficili momenti intervenendo in diretta sul canale Youtube 'Bros Stories', in compagnia dell'ex compagno di squadra nella Juventus, Medhi Benatia: "Sinceramente è stata dura. Quando ero positivo non potevo neanche uscire a fare la spesa e poi quando ho ricominciato ero in psicosi".

Cerchi sempre di assicurarti che le persone non siano troppo vicine, devi essere mentalmente forte – ha aggiunto Matuidi, come riportato da 'Sport Mediaset' – Servirà del tempo, questa è una situazione nuova per tutti noi. Non ho avuto sintomi, ma appena ho saputo la notizia ero scioccato, ero nel panico più totale, avevo paura per la mia famiglia e i miei amici. È stato difficile per loro, ma sono stato in grado di rassicurarli. Non è un bel periodo, vogliamo davvero che tutto questo finisca il prima possibile. Mi chiedo cosa succederà al calcio e alla vita di tutti i giorni".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 23:18