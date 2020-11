Coronavirus, il racconto di Totti: "Sono guarito, ma è stato un incubo"

Francesco Totti è guarito dal Coronavirus.

L’ex capitano e dirigente della Roma ha dato la notizia di essere risultato negativo all’ultimo tampone di controllo attraverso la propria pagina Instagram.

Era il 2 novembre scorso quando la notizia, diffusa dall’agenzia Ansa e confermata da fonti vicine al calciatore, scosse non poco l’intero mondo del calcio e in particolare l’ambiente giallorosso.

Secondo quanto fu riportato, infatti, Totti non era asintomatico e in famiglia aveva contratto il Covid-19 anche la moglie Ilary Blasi.

Il tutto a poche settimane dalla scomparsa di Enzo Totti, il padre dell’ex fuoriclasse, a propria volta ucciso a metà ottobre dalle complicazioni del Coronavirus.

Totti ha confermato tutto ricostruendo le ultime, difficili settimane attraverso i propri canali social: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”.

“La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2. Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”.

Ora che l’incubo è alle spalle, il campione del mondo 2006 può ripartire, tuffandosi nel lavoro. Da un anno, infatti, Totti ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting e ha già fatto entrare alcuni giovani promettenti.

Ma attività di manager a parte, nelle ultime ore alcuni rumors hanno riavvicinato Totti alla Roma, dopo il gran divorzio del giugno 2019. Secondo una ricostruzione del ‘Corriere dello Sport’, l’ex numero 10 avrebbe già incontrato la famiglia Friedkin, neo-proprietaria della Roma, per discutere di un eventuale e clamoroso ritorno nei ranghi dirigenziali del club.

Lo stesso Totti ha però seccamente smentito di aver avuto contatti ufficiali con il proprietario della Roma. Per il momento, quindi, niente ritorno a casa. La grande paura però è definitivamente sconfitta.

OMNISPORT | 20-11-2020 15:32