Coronavirus, il Real finisce in quarantena. Sospesa la Liga

Il Coronavirus irrompe definitivamente anche nello sport spagnolo. I vertici della Liga, il massimo campionato spagnolo, hanno annunciato la sospensione del torneo per le prossime due giornate di campionato a causa dell’epidemia in corso. La decisione è arrivata dopo gli incontri tra la Commissione federale, club e giocatori, alla luce di quanto emerso giovedì mattina sulla “quarantena stabilita per il Real Madrid e i possibili casi di giocatori positivi di altre società”, come si legge in un comunicato.

Grande paura per il club blanco, che nella mattinata di giovedì ha attivato il protocollo coronavirus, sia per la squadra di calcio che per quella di basket, dopo che un cestista è risultato positivo al test.

Secondo LaSexta, dopo aver appreso la notizia, Zidane e i calciatori non hanno svolto l’allenamento programmato alle 11 e hanno lasciato le strutture di Ciudad Deportiva di Valdebebas. Infatti nell’impianto ci sono aree comuni nelle quali i giocatori delle due squadre sarebbero potuti entrare in contatto.

Ora è a forte rischio la partita di Champions League contro il Manchester City, in programma la prossima settimana. L’Uefa è nel caos: non saranno disputate Juventus-Lione per la positività di Rugani e probabilmente Barcellona-Napoli, ora questo nuovo caso che potrebbe bloccare definitivamente il massimo torneo europeo.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 12:27