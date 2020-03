Coronavirus, il Siviglia esclude porte chiuse con la Roma

L'asse tra Italia e Spagna in questa fase di incroci nelle coppe europee è particolarmente fitto, e la tensione è notevole in relazione all'emergenza legata al Coronavirus.

Il ministro della sanità spagnolo, Salvador Illa, secondo quanto riferito da 'Marca' ha espresso la raccomandazione che Valencia-Atalanta di Champions League e Getafe-Inter di Europa League si "giochino a porte chiuse". Nessun riferimento è stato fatto invece alla terza sfida che vede da una parte una spagnola e dall'altra un'italiana: Siviglia-Roma.

Sulla vicenda è quindi intervenuto la società andalusa, che ha ribadito che almeno per il momento la partita di Europa League non dovrebbe subire variazioni.

"Nelle comunicazioni emesse dal Consiglio Superiore dello Sport e la Liga, non sono menzionate misure eccezionali per gli ottavi di finale contro la Roma. Al momento, le nostre partite, non sono interessate dal coronavirus", ha spiegato il club rojiblanco.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 20:54