Coronavirus, il Torino entra nella bolla

L’inizio di stagione da incubo vissuto dal Torino dentro e fuori dal campo sembra non finire. Incassata contro il Cagliari la terza sconfitta su tre partite giocate, la squadra di Marco Giampaolo dovrà vivere in isolamento la lunga vigilia della già delicatissima partita contro il Sassuolo a caua dei quattro casi di positività al Coronavirus registrati nelle ore precedenti alla gara contro i rossoblù,due calciatori e due componenti dello staff, tutti asintomatici.

Già dopo la gara contro i rossoblù, allora, Allenatore, giocatori e membri dello staff non sono tornati a casa, entrando invece nella classica “bolla”, una sorta di ritiro forzato in un hotel cittadino che durerà almeno per tutta la settimana, e comunque fino a quando non si conoscerà l’esito dei tamponi effettuati a calciatori e staff tecnico.

Durante la settimana la squadra resterà in isolamento, senza poter avere contatti con l’esterno. Le uniche uscite consentite dall’albergo saranno per recarsi al Filadelfia per gli allenamenti.

OMNISPORT | 19-10-2020 15:01