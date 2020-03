Coronavirus, il Wolfsburg si allena tra le polemiche

Il Wolfsburg ha ripreso lunedì mattina gli allenamenti in vista della ripresa della Bundesliga programmata per il prossimo 2 aprile. I giocatori si sono incontrati alla Volkswagen Arena osservando tutte le misure anti-contagio e prima di entrare nel centro sportivo si sono misurati la febbre.

La riunione tecnica si è svolta all`interno della zona mista dello stadio per rispettare il distanziamento, successivamente la squadra è stata divisa in quattro gruppi che a turno hanno svolto lavoro in palestra, con gli attrezzi che, per l`occasione, sono pero' stati spostati all`esterno. Sospesa, benché inizialmente prevista, la seduta atletica. Non sono invece in programma esercizi col pallone. Per abbassare ulteriormente i rischi di contagio ogni giocatore è tenuto a disinfettare la doccia una volta usata.

"Allo stato attuale la Bundesliga il prossimo 2 aprile deve ripartire. Anche se non ci appare realistico, dobbiamo prenderne atto e prepararci in tal senso", ha spiegato l`amministratore delegato Jörg Schmadtke, che ha risposto alle polemiche che si stanno moltiplicando in rete. Lo riporta sportmediaset.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 17:17