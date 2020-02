Coronavirus: Japan Tour senza spettatori

Si disputerà regolarmente ma a porte chiuse a causa dell'epidemia dovuta al coronavirus il 'Daikin Orchid Ladies Golf Tournament', torneo Lpga del Japan Tour, in programma a Okinawa dal 5 all'8 marzo.

A darne notizia gli organizzatori del torneo nipponico che hanno sottolineato come si tratti di "una misura presa per garantire la sicurezza del pubblico, dei giocatori e degli addetti ai lavori". L'emergenza coronavirus ha già interessato tre tornei dell'Lpga Tour. La scorsa settimana sono stati annullati due tornei in Asia, l'Honda Lpga Thailand e il campionato mondiale femminile Hsbc.

In precedenza il Tour aveva annullato il Blue Bay Lpga che si sarebbe dovuto disputare sull'isola di Hainan in Cina. Lo riporta repubblica.it.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 13:54