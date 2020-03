Coronavirus, Juve ancora in allarme: dieci calciatrici isolate

Mondo Juve ancora scosso dal Coronavirus. Mentre sono in corso in queste ore i tamponi ai giocatori della prima squadra e ai tesserati in isolamento dopo la positività di Daniele Rugani, il club bianconero ha annunciato di aver preso provvedimenti anche per la squadra femminile.

Dieci calciatrici della Juventus Women sono finite infatti in isolamento volontario domiciliare: durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19.

Questa la nota: “Juventus comunica di aver disposto l’isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche” .

Una delle componenti della squadra, Martina Rosucci, a JTv si era così espressa lunedì sulla trasferta in Algarve: “In realtà noi siamo partite che già era scoppiato tutto in Italia, in Portogallo era tutto tranquillo. Le nostre famiglie ci chiamavano e vedevamo che in Italia la situazione stava degenerando. Abbiamo avuto problemi per tornare in Italia, avevamo paura di non tornare. Grazie alla Federazione ed Agnelli per quanto fatto per farci tornare”.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 11:22