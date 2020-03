Coronavirus, Juve: Cristiano Ronaldo risponde alle polemiche

Ultime ore un po' tese per Cristiano Ronaldo a Funchal, Madeira, dopo le foto che lo hanno immortalato intento in una passeggiata con Georgina e i figli per le strade della cittadina lusitana, in piena emergenza Coronavirus. L'uscita in famiglia, criticata da alcuni sui social, era in verità consentita dalle misure di sicurezza portoghesi, meno rigide rispetto a quelle italiane.

Ronaldo sui social ha dribblato le polemiche e ha pubblicato un post su Instagram che lo vede intento a giocare con i bambini: "In un momento così difficile per il mondo intero, dobbiamo essere grati per ciò che conta davvero, vale a dire la nostra salute, la nostra famiglia e i nostri cari. Stiamo a casa ed aiutiamo tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite", è il messaggio ecumenico del fuoriclasse bianconero.

CR7 è a Funchal ormai da una ventina di giorni: l'attaccante portoghese è tornato in patria subito dopo la partita contro l'Inter, e li è stato raggiunto dalla notizia del caso di positività di Daniele Rugani, poi seguito da quelli di Blaise Matuidi e Paulo Dybala.

Ronaldo è tornato a casa per stare vicino a mamma Dolores, che dopo l'ictus di febbraio è stata dimessa negli scorsi giorni: "Sono grato di avere mia madre a casa sana e salva", ha scritto felice sui social il cinque volte Pallone d'Oro, che ha deciso, di concerto con tutti i compagni, di decurtare parte del suo stipendio per aiutare la Juventus a sostenere i danni economici dello stop forzato.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 16:21