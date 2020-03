Coronavirus, Juve-Inter al veleno: interviene presidente Malagò

Juve-Inter è quanto di più controverso e discusso, ai tempi del coronavirus e delle sue conseguenze sul piano dei calendari della Serie A e dello sport nella sua complessità. Gli attriti tra le società e i loror rispettivi rappresentanti, dal presidente bianconero Andrea Agnelli all’ad nerazzurro, l’ex Beppe Marotta, sta attraversando questi giorni complicati. Sul tema, inevitabilmente, è stato chiamato a intervenire anche Giovanni Malagò, presidente del CONI.

Juve-Inter, le parole del presidente Malagò

“C’è un contesto storico più unico che raro, un discorso temporale che non è chiaro a nessuno, per cui sono entrate in campo molte ipotesi. Forse qualche errore è stato fatto, ma il più grande errore che si possa fare è che non si prenda una piega definitiva mercoledì, la mia convenzione è che si decida mercoledì”, ha risposto Malagò, sull’assemblea di Lega prevista per mercoledì intervenendo a Pressing.

Una delle ipotesi più probabili, al momento, è lunedì 9 marzo. “Ieri è uscita una linea di opinione che mi sento di caldeggiare, l’unica cosa da fare è procrastinare tutto il campionato in modo che non ci siano dubbi sulla regolarità. Il fatto di poter giocare Juve-Inter mi sembra un motivo di buon senso”.

VIRGILIO SPORT | 02-03-2020 10:24