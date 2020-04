Coronavirus, Juventus: aggiornamenti su Dybala e Rugani

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala e Daniele Rugani: il primo tampone effettuato sui due giocatori della Juventus per verificare la positività al Coronavirus ha dato infatti esito negativo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Rugani, il primo giocatore bianconero ad essere contagiato, aveva annunciato la sua positività l’11 marzo, pochi giorni dopo la partita contro l’Inter. Dybala invece era stato trovato positivo il 23 marzo.

I due giocatori non possono ancora essere dichiarati guariti: servirà attendere i risultati del secondo tampone, che sarà fatto nel giro di pochi giorni per scongiurare il rischio di “falso negativo”. Attesa invece per il risultato di Blaise Matuidi, l’altro elemento della rosa trovato positivo.

Pochi giorni fa su Instagram Dybala aveva raccontato il suo particolare momento. “Ho avuto sintomi pesanti e ho dovuto interrompere gli allenamenti. Io sono stato un po’ peggio di Oriana (la fidanzata, che vive insieme a lui ndr), per fortuna da un paio di giorni stiamo meglio. Adesso sono in attesa del risultato del nuovo test”.

“L’altro giorno parlavo con Oriana, mi manca uscire ma non tanto per bere un caffè o fare un giro con lei, ma proprio per andare al campo e allenarmi con i miei compagni. Lei si arrabbia, ma il calcio e tutto quello che gira intorno a me manca moltissimo”, ha ammesso la punta bianconera.

Ad inizio maggio potrebbero ricominciare gli allenamenti: “La voglia di tornare che tutti abbiamo di giocare, non deve portarci a commettere l’errore di rischiare di contagiarci di nuovo. Per iniziare ci deve essere una certa sicurezza, non solo i calciatori ma tutti quelli che lavorano attorno a noi. Tutti siamo a rischio, prima ci deve essere sicurezza per tutti”.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 10:10