Coronavirus: Juventus, aggiornamento sulle condizioni di Dybala

Paulo Dybala non è ancora del tutto guarito dal Coronavirus. In una intervista a Charla Futbolera, la fidanzata Oriana Sabatini ha rivelato le condizioni della coppia a nove giorni dal test positivo al Covid-19: “Nove giorni fa il test ci ha dato un risultato positivo, non si sa molto del virus. I nostri medici hanno raccomandato di non allenarsi, ma non ci hanno dato farmaci, visto che al momento non ci sono medicine, ma ci hanno dato vitamine ed effervescenti. Ho già avuto un test negativo, ma devono fare un secondo tampone“.

“Non mi sono mai fatta prendere dal panico perché quando sono risultata positiva ho pensato che i giovani non fossero molto colpiti. Diventi consapevole delle cose quando il tuo corpo le sta provando, ho ancora la sensazione che mi manchi il respiro“.

La cantante ha anche svelato di aver pensato, quando ancora la situazione lo permetteva, di rifugiarsi a Dubai: “Pensavamo di andare a Dubai, dove non c’è pericolo. Ma l’abbiamo escluso. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca”.

Dybala negli scorsi giorni in un’intervista ad AFA Play era tornato sulla malattia, raccontandone i sintomi: “Avevo una brutta tosse, mi sentivo stanco e quando dormivo sentivo freddo. All’inizio non ho pensato a cosa potesse essere, ma la cosa era successa ad altri due compagni (Rugani e Matuidi, ndr) e l’ultimo ero io”.

“Avevamo mal di testa, ma era consigliabile non prendere nulla. Il club poi ci ha dato delle vitamine e col tempo ci siamo sentiti meglio. E’ una cosa psicologica, all’inizio hai paura ma adesso va bene, in questi giorni non abbiamo avuto sintomi. Prima mi stancavo più in fretta: volevo allenarmi ma dopo cinque minuti ero già senza fiato. E lì abbiamo capito che qualcosa non andava bene, poi i test ci hanno rivelato che eravamo positivi al virus”.

SPORTAL.IT | 01-04-2020 07:51