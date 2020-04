Coronavirus, Juventus: Cristiano Ronaldo mette a tacere le polemiche

"Non c'è assolutamente nessun problema". Pedro Ramos, segretario regionale per la Salute e la Protezione civile di Madeira, Portogallo, ha commentato così, come riportato dalla testata portoghese 'A Bola', la polemica legata alla decisione di Cristiano Ronaldo di allenarsi all'Estadio do Nacional di Madeira.

Ai cronisti Ramos ha sottolineato come CR7 abbia osservato tutte le regole di prevenzione e non abbia messo in pericolo se stesso o altri in tal senso. La scelta del fuoriclasse della Juventus di tornare in campo aveva fatto discutere soprattutto nel suo Paese, ma il funzionario regionale, con le sue dichiarazioni, ha voluto spegnere sul nascere ogni polemica.

Nei giorni scorsi, sempre secondo le notizie diffuse dai media portoghesi, Ronaldo avrebbe lasciato Funchal insieme a Georgina e ai figli per trasferirsi in una villa di lusso a Caniçal, sempre sull’isola di Madeira ma in un'area più ad est.

CR7, riporta il Correio de Manha, avrebbe preso una villa in affitto a 4mila euro a settimana con cinque camere da letto, una sala giochi per i figli, una palestra, una piscina e un grande giardino dove allenarsi e rimettersi in forma senza avere sempre la necessità di raggiungere lo stadio.

Tra i motivi che lo avrebbero indotto al trasferimento temporaneo anche quello della protezione della sua privacy: Ronaldo è il personaggio più famoso del luogo e la sua intenzione è quella di attirare l'attenzione il meno possibile.

Per quel che riguarda il possibile rientro in Italia, pochi giorni fa la 'Gazzetta dello Sport' aveva riportato l'intenzione da parte di CR7 di rientrare dopo Pasqua. Qualora la notizia dovesse essere confermata, Ronaldo dovrà osservare nuovamente 14 giorni di quarantena dopo il rientro prima di potersi mettere al lavoro. E così tutti i suoi compagni di rientro dall’estero.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 14:19