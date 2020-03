Coronavirus, Juventus: Cuadrado tranquillizza su Rugani e Matuidi

Continua la preoccupazione in casa Juventus per i casi di Coronavirus registrati in queste settimane: il primo calciatore d'Italia risultato positivo al COVID-19 è stato infatti Daniele Rugani, comunque asintomatico. Qualche giorno dopo è stata la volta di Blaise Matuidi. I due giocatori stanno tuttavia vivendo il difficile momento personale con grande serenità e soprattutto in condizioni mediche sempre migliori. E a confermarlo è stato il loro compagno di squadra Juan Cuadrado.

Il colombiano ha infatti rilasciato un'intervista a 'ESPN FC' per parlare dei due colleghi con cui divide lo spogliatoio bianconero durante l'anno: "Stanno entrambi molto meglio. Questo ci rende tranquilli, anche perché ci stiamo attenendo alle raccomandazioni del governo".

Cuadrado ha quindi voluto raccontare com'è la vita in Italia in questo delicato periodo: "La situazione non è facile, ma bisogna rimettersi nelle mani di Dio e seguire ciò che le autorità indicano di fare".

L'esterno ha quindi voluto aggiungere un appello, destinato ai suoi connazionali: "Non prendete alla leggera questo virus e non pensiate che non succede nulla. Evitate già da ora luoghi affollati, è meglio per tutti".

E le ulteriori indicazioni sono le stesse che in Italia conosciamo ormai perfettamente: "Lavatevi molto frequentemente le mani e mantenetevi a un metro di distanza gli uni dagli altri".

In giornata in casa Juventus aveva parlato anche Leonardo Bonucci, che su Instagram aveva informato i fan di non aver interrotto gli allenamenti e aveva rinnovato a tutti il consueto appello.

"Abbiamo solo questo dovere, di stare in casa. E solo così potremo battere questo nemico invisibile", il suo messaggio rivolto ai tifosi.

Intanto il difensore e la moglie Martina Maccari hanno devoluto 120mila euro alla Città della Salute di Torino.

