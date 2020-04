Coronavirus, Juventus: Dybala aggiorna sulle sue condizioni

Paulo Dybala fa preoccupare i tifosi della Juventus. L’attaccante argentino a tre settimane dall’annuncio della positività al Coronavirus non può ancora dire di essere completamente guarito, e in una lunga chiacchierata su Instagram con Alex Del Piero ha rivelato di essere in attesa per i risultati di un tampone.

“Ho avuto sintomi pesanti e ho dovuto interrompere gli allenamenti. Io sono stato un po’ peggio di Oriana (la fidanzata, che vive insieme a lui ndr), per fortuna da un paio di giorni stiamo meglio. Adesso sono in attesa del risultato del nuovo test“. Alcuni giorni fa la sua compagna aveva rivelato di essere ancora positiva al virus.

La Joya spera nella guarigione completa per poter tornare ad allenarsi singolarmente e recuperare la condizione, in vista della possibile ripresa del campionato.

“L’altro giorno parlavo con Oriana, mi manca uscire ma non tanto per bere un caffè o fare un giro con lei, ma proprio per andare al campo e allenarmi con i miei compagni. Lei si arrabbia, ma il calcio e tutto quello che gira intorno a me manca moltissimo”, ammette la punta bianconera.

Ad inizio maggio potrebbero ricominciare gli allenamenti: “La voglia di tornare che tutti abbiamo di giocare, non deve portarci a commettere l’errore di rischiare di contagiarci di nuovo. Per iniziare ci deve essere una certa sicurezza, non solo i calciatori ma tutti quelli che lavorano attorno a noi. Tutti siamo a rischio, prima ci deve essere sicurezza per tutti”.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 21:50