Coronavirus, Juventus: il grande gesto di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci ha deciso di donare 120mila euro alla Città della Salute di Torino per sostenere i sanitari impegnati nell'emergenza Coronavirus. Il difensore della Juventus e della Nazionale, insieme alla moglie Martina Maccari, ha versato la cifra che sarà destinata all'acquisto di materiali importanti nella lotta al virus, con la regia della Direzione sanitaria, del Direttore del Dipartimento Anestesia, Rianimazione ed Emergenza, Maurizio Berardino, e del professor Paolo Fonio, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica.

Grazie alla donazione di Bonucci saranno acquistati, in particolare, due ecografi portatili per la valutazione 'al letto' dei pazienti in Terapia Intensiva, e circa 50 maschere filtranti a circuito d'aria, riutilizzabili, con il materiale di ricambio per circa due mesi di lavoro. Lo riporta Tuttosport.

Un gesto di solidarietà ma anche di riconoscenza da parte del campione bianconero: nel 2016 l'istituto salvò la vita al figlio Matteo, sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino a causa di una patologia acuta.

Tra le tante donazioni dei personaggi sportivi, da segnalare anche quella dell'Atalanta. Il tecnico Gian Piero Gasperini, in collaborazione con CESVI, ha diffuso un video appello per invitare a partecipare alla raccolta fondi il cui obiettivo è donare mascherine, cuffie, camici e occhiali monouso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dando il buon esempio con una prima donazione sua e della squadra da 50mila euro: ''Così siamo vicini alla nostra città. Compreremo camici, mascherine e tutti gli strumenti necessari”.

L'attaccante Josip Ilicic ha devoluto a favore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII il pallone che si era portato a casa come trofeo personale dopo i 4 gol realizzati al Valencia negli ottavi di finale di ritorno di Champions League.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 08:52