Coronavirus, Juventus: svelato il grande gesto di Cristiano Ronaldo

Ha strappato applausi in tutto il mondo l’iniziativa della Nazionale portoghese di calcio, che ha deciso di donare una buona parte dei soldi arrivati per la qualificazione a Euro2020 per sostenere il calcio dilettantistico del Paese lusitano, alle corde a causa dell’emergenza economica e sanitaria provocata dal Coronavirus.

Molti club dilettantistici stanno per collassare, e il gesto dei colleghi della Nazionale maggiore, che hanno versato un milione di euro nel fondo apposito creato dalla Federazione calcistica, darà respiro alle casse delle società non professionistiche, salvando i posti di lavoro di tante persone.

Uno dei componenti della Nazionale, la stella del Manchester City Bernardo Silva, in un’intervista a Bleacher Report ha rivelato che è stato Cristiano Ronaldo a suggerire ai suoi compagni di donare il bonus.

“In realtà è stato lui, due o tre giorni fa, a darci l’idea di donare il nostro bonus, visto che ci siamo qualificati per gli Euro 2020, che ora sono nel 2021″.

“E ci ha dato l’idea di donare parte del nostro bonus, quindi penso che la nostra squadra nazionale, i nostri giocatori doneranno il 50% del nostro bonus di qualificazione. E sì, è stato molto attivo nell’inviarci messaggi”.

CR7 è stato tra i giocatori più attivi nella beneficenza: pochi giorni fa, insieme all’agente Jorge Mendes, aveva sostenuto il Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) per l’acquisto di due unità di terapia intensiva, venti posti letto in tutto. Ronaldo ha anche contribuito ad equipaggiare un’ala dell’ospedale Santo António, a Porto, per altri 15 letti di terapia intensiva, completamente equipaggiati con ventilatori, monitor e altre attrezzature.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 12:39