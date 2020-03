Coronavirus, Juventus: torna a parlare Daniele Rugani

Daniele Rugani torna a parlare dopo la positività al Coronavirus annunciata mercoledì sera dalla Juventus. Il difensore bianconero, attualmente in quarantena al J Hotel, ha risposto alle domande di JTv, il canale tematico della società campione d'Italia: "Sto bene, sono sempre stato abbastanza bene. Non ho avuto i sintomi che si leggono in giro. Sono stato fortunato nonostante sia stata una bella botta perché sono stato il primo nel nostro ambiente. Mi auguro sia servito a sensibilizzare tutti".

Rugani è stato il primo caso di Coronavirus nel calcio in Italia: "È stata una botta perché c'è stato un boom mediatico. Ringrazio tutti qui pubblicamente per i messaggi ricevuti. Io sto bene, state tranquilli. Supereremo tutti questa situazione".

"Cosa mi manca in quarantena? Abbracciare le persone care che mi stanno mancando in questo momento. Io sono al JHotel da solo, la quarantena è un pochino lunga e noiosa come per tutti. A maggior ragione se sei da solo".

Come passa le tante ore libere: "Io sto finendo praticamente Netflix. Vi consiglio "Contrattempo", è un thriller che dura poco e non è pesante. Accetto altri consigli da voi".

Il momento più bello e l'idolo in carriera: "Il momento più bello in carriera, penso sia stato il primo scudetto vinto con la passerella allo Stadium, lo stadio che grida il mio nome e la Coppa alzata sul campo. Calcisticamente direi quello il più emozionante. Nella vita… Diciamo che le due cose sono abbastanza collegate ecco. L'idolo? Sono sempre stato centrocampista o difensore, ma io essendo tifoso juventino da sempre ogni anno prendevo la maglietta di Del Piero. Assieme alle scarpette nuove mio papà da tradizione mi comprava anche la maglia di Del Piero".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 16:18