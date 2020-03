Coronavirus, Juventus: tutto deciso sul taglio agli stipendi

Prima in classifica al momento dell’interruzione del campionato, la Juventus brucia tutte le altre squadre italiane anche per quanto riguarda i provvedimenti resisi necessari per fronteggiare la crisi economica cui i club andranno incontro a causa della pandemia da Coronavirus.

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, infatti, la Juventus ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i calciatori e l’allenatore Maurizio Sarri per la riduzione degli ingaggi.

La cifra che verrà risparmiata dalla società campione d’Italia è pari all’importo delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Si tratta di una cifra vicina ai 90 milioni, ovvero quasi un terzo del monte ingaggi complessivo del club presieduto da Andrea Agnelli.

Questo il comunicato ufficiale:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell'emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di aver raggiunto un'intesa con i calciatori e l'allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L'intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilita' di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti".

"Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020 – si legge ancora – Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la societa' e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell'effettiva conclusione delle stesse. Juventus desidera ringraziare i calciatori e l'allenatore per il senso di responsabilita' dimostrato in un frangente difficile per tutti".

La Juventus è appunto la prima società italiana a trovare un accordo in tal senso con i propri tesserati. Nelle scorse ore il Barcellona aveva incassato il no dei giocatori ad una proposta analoga, reiterato anche dopo il rilancio del presidente Bartomeu che aveva fatto scendere dal 70 al 50% la quota da tagliare. In Germania invece disco verde alle rispettive società era arrivato da Borussia Moenchengladbach e Schalke 04.



SPORTAL.IT | 28-03-2020 21:32