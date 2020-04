Coronavirus, Kwiatkowski sul podio della solidarietà

Michal Kwiatkowski, campione del mondo di ciclismo su strada nel 2014, vive a Torun, in Polonia, e ha voluto fare un gesto concreto nella lotta contro il Coronavirus.

"Ho alcuni appartamenti in centro e li metto a disposizione per i sanitari che hanno paura di tornare nelle proprie case perché temono di poter contagiare i propri cari o per quei medici e infermieri che vivono in altre città e sono stati trasferiti qui per via dell'emergenza. Amo questa città e voglio fare qualcosa per aiutare" ha spiegato sui propri social.

I locali dovrebbero essere pronti all’inizio della prossima settimana.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 15:29