Coronavirus, l'esperto Fauci: "Sì allo sport, ma a porte chiuse"

“Sì allo sport nel 2020, ma a porte chiuse”. L’annuncio arriva dall’autorevole consigliere per la Casa Bianca nonché esperto di virus ed epidemie, di origini italiane, Anthony Fauci. Secondo il medico, considerato uno dei massimi conoscitori della materia, pensare a una fase 2 per lo sport prima della conclusione del 2020 non è azzardato, purché ciò avvenga in circoscritte e specifiche aree di operatività a tutela della salute e contenendo le eventualità di contatto e, dunque, di contagio.

Il parere dell’esperto, Anthony Fauci

“C’è un modo in cui si può riprendere a giocare”, ha detto il direttore dell’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive statunitensi a Peter Hamby via Snapchat. “Nessuno potrà andare allo stadio o al palazzetto, inoltre le squadre dovranno essere tenuti in osservazione in grandi hotel vicini agli impianti di gioco. Tutti verranno testati almeno una volta a settimana”, ha spiegato Fauci.

Affermazioni molto circoscritte, che prospettano un ritorno graduale e controllato dello sport nelle nostre vite, in un quotidiano mutato dal distanziamento sociale e dalle precauzioni indispensabili a contenere l’eventualità di contagio, nell’era del coronavirus.

Coronavirus e NBA: la soluzione

La NBA sta considerando di giocare le partite valide per terminare la stagione – alcune di regular season per terminare tutti con le stesse gare giocate, più i Playoffs forse ridotti – in una sede unica, verosimilmente Las Vegas, e rigorosamente senza pubblico.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che non vede l’ora che lo sport riparta e ha istituito un gruppo di lavoro per arrivare ad un’apertura positiva post lockdown: in questo ci sono i commissioner di NBA, NHL, MLB, NFL e MLS.

La situazione in Italia

In Italia, la Federcalcio sta studiando un piano in linea con le risultanti delle attività della commissione medica incaricata dal presidente Gabriele Gravina di partorire un protocollo medico efficace. E per chiudere la stagione sospesa e per avviare la prossima in massima sicurezza. Anche in Germania la ripresa dei campionati avverrà a breve e in impianti chiusi al pubblico.

VIRGILIO SPORT | 16-04-2020 11:30