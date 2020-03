Coronavirus: l'iniziativa di Federica Pellegrini per Bergamo

Federica Pellegrini dovrà attendere un anno ancora per disputare le Olimpiadi (le ultime?) di Tokyo. L’intenzione di mantenere alto il livello della preparazione è stato manifestato pubblicamente dalla campionessa olimpica ai suoi followers su Instagram prima e poi in un’intervista, rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Federica rimane la tenace, la divina, la meravigliosa atleta che abbiamo imparato a conoscere in decenni di titoli, di rinascite e imparato ad amare e a rispettare.

Federica Pellegrini: Bergamo ha bisogno di aiuto

L’emergenza coronavirus ha toccato profondamente il mondo dello sport e ciascuno ha reagito come può e come sa, davanti a questa immane e complessa situazione sanitaria scatenata dalla pandemia. La Pellegrini ha deciso di fare sua una iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla condizione di sofferenza che vive la città di Bergamo, divenuta di fatto il focolaio più significativo.

“È ancora in fase embrionale, ci vorrà ancora qualche giorno ma anch’io, nel mio piccolo, ho voluto aiutare Bergamo che forse è il posto che più ha bisogno di aiuto”, ha detto Federica Pellegrini, collegata con «Otto e mezzo» su La 7. Federica ha annunciato di aver deciso di aprire “un’asta online di 24 miei cimeli sportivi più importanti, più i vestiti usati durante «Italia’s got Talent» e il devoluto andrà all’ospedale di Bergamo, sperando di raccogliere molto per cercare di aiutarli il più possibile. In settimana faremo le prove tecniche e la prossima settimana l’asta sarà on air”.

Giorni intensi per la Pellegrini: le Olimpiadi

La Pellegrini vede nel popolo italiano “tanta unità. Le brutte eccezioni ci sono sempre ma gran parte della gente ha capito e sta reagendo bene”. “Come sto vivendo questo periodo? In questo momento sono un po’ distaccata da quella che può essere la paura o il panico che certi numeri possono provocare – ha spiegato -. Bisogna affrontare tutto con un po’ di freddezza, sono le persone che stanno male ad aver bisogno di tutto il resto. Da sportiva, sono stati giorni intensi, a rincorrere le varie notizie riguardanti le Olimpiadi, alla fine è arrivata quella del rinvio che è la cosa più giusta”.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2020 10:27