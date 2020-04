Coronavirus, la Fiba sposta gli Europei

Se il calcio ha appena visto slittare al 2021 l'Europeo originariamente in programma nel 2020, il basket ha fatto altrettanto. La rassegna continentale per Nazionali, che era prevista proprio per la fine dell'estate 2021, si disputerà invece nel settembre 2022.

Lo ha deciso la Fiba, che nella giornata di giovedì ha riformato i propri calendari per far fronte all'emergenza Coronavirus e per allinearsi al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. I tre tornei pre-olimpici saranno disputati tra il 22 giugno e il 4 luglio 2021. Insieme all'Europeo slitta a settembre 2022 anche l'AmeriCup.

La finestra di qualificazione al Mondiale del 2023, prevista originalmente per settembre 2022, si svolgerà invece a fine agosto 2022, durate la fase di preparazione all'Europeo.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 21:26