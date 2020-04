Coronavirus, la Fiorentina sorride: guariti i tre positivi

Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi all’ultimo tampone e sono quindi definitivamente guariti dal Covid-19. Lo ha comunicato la Fiorentina attraverso una nota diffusa sul proprio sito internet.

“Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero” si legge nel comunicato del club toscano.

Oltre alle buone notizie riguardanti i propri tesserati, la società ha anche annunciato di essere al fianco della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con la raccolta fondi ‘Forza e Cuore’ che ha “superato quota 760mila euro e grazie alla quale è stato possibile acquistare materiali e strumenti di prima necessità per combattere questa terribile epidemia”.

Pochi giorni fa proprio Cutrone aveva rassicurato sulle sue condizioni, invitando tutti a rispettare le regole utili a limitare la diffusione del virus: “Ognuno faccia la sua parte, mi raccomando state a casa” aveva detto in un video pubblicato su Instagram.

“La situazione sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese e non solo ha coinvolto come diretto interessato anche me nel contagio, ragione per cui è importante che ognuno faccia la propria parte per uscirne al più presto insieme e più forti di prima – aveva poi aggiunto -. Mi raccomando, restate a casa e seguite indicazioni delle istituzioni sanitarie ogni giorno”.

“Fatelo per voi, per le persone a cui volete bene e per chi ogni giorno combatte in prima linea questa battaglia” aveva poi chiuso l’ex attaccante di Milan e Wolverhampton, arrivato a gennaio a Firenze.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 16:20